За майже рік окупації Мелітополя росіяни викрали щонайменше тисячу людей, - мерія

Росіяни за майже рік окупації міста Мелітополь вивезли звідти ув’язнених та викрали майже тисячу мирних жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мері Мелітополя Івана Федорова на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ".

За його словами, до окупованого Криму було вивезено понад 3500 в'язнів. Усі вони були переміщені нелегально. Окупанти також масово викрадали мирних жителів міста.

"За майже рік окупації в Мелітополі було викрадено майже тисячу наших мешканців цивільних. На сьогодні ще точно сотні перебувають в полоні", - розповів Федоров.

Окрім цього, росіяни проводять так звану інвентаризацію житла. Вони ходять по будинках та перевірять наявність документів на майно.

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"Спеціальна комісія обходить будинки й вимагає документи на власність, хоча вони чітко розуміють, що величезна кількість мешканців виїхали, і там наразі живуть їхні родичі та близькі. Їх це не влаштовує, вони попереджають, що якщо не буде власників чи документів, то ці люди будуть виселятися з їхніх квартир та будинків", - пояснив мер міста.