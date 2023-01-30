ЄС запровадив санкції проти іранської держкорпорації, яка виготовляє безпілотники
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Авіабудівна корпорація HESA - іранська компанія, що спеціалізується на виробництві військових та цивільних літаків та безпілотних літальних апаратів. HESA виробляє БПЛА, використовувані Корпусом вартових ісламської революції", - йдеться в "Офіційному журналі" ЄС.
"БПЛА виробництва HESA в Ірані використовуються Російською Федерацією", - йдеться в документі.
Рада ЄС заявила, що через ситуацію в Україні "організація, яка бере участь у розробці та доставці безпілотних літальних апаратів до Росії, має бути внесена до переліку фізичних та юридичних осіб та організацій, які підлягають обмежувальним заходам".
Цей регламент ЄС набирає чинності з дати його публікації в "Офіційному журналі" Європейського Союзу.