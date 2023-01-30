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ЄС запровадив санкції проти іранської держкорпорації, яка виготовляє безпілотники

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ЄС запровадив санкції проти іранської держкорпорації, яка виготовляє безпілотники
Євросоюз вніс до списку санкцій іранську державну корпорацію Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), що виробляє безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Авіабудівна корпорація HESA - іранська компанія, що спеціалізується на виробництві військових та цивільних літаків та безпілотних літальних апаратів. HESA виробляє БПЛА, використовувані Корпусом вартових ісламської революції", - йдеться в "Офіційному журналі" ЄС.

"БПЛА виробництва HESA в Ірані використовуються Російською Федерацією", - йдеться в документі.

Рада ЄС заявила, що через ситуацію в Україні "організація, яка бере участь у розробці та доставці безпілотних літальних апаратів до Росії, має бути внесена до переліку фізичних та юридичних осіб та організацій, які підлягають обмежувальним заходам".

Цей регламент ЄС набирає чинності з дати його публікації в "Офіційному журналі" Європейського Союзу.

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