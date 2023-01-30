Військовозобов’язаний, який має бронь, має носити з собою відповідні документи, - Сухопутні війська

Якщо військовозобов’язаному, який має бронь або відстрочку від призову, вручили повістку, то така повістка може бути анульована.

Про це заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде. Але, якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і ця повістка буде анульована", - сказав він.

Додамо, що відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

- в органах держвлади, інших держорганах, органах місцевого самоврядування, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

- на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це потрібно для виконання встановлених мобілізаційних завдань;

- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

- на підприємствах, в установах і організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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