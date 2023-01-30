Військовозобов’язаний, який має бронь, має носити з собою відповідні документи, - Сухопутні війська
Про це заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде. Але, якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і ця повістка буде анульована", - сказав він.
Додамо, що відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:
- в органах держвлади, інших держорганах, органах місцевого самоврядування, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
- на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це потрібно для виконання встановлених мобілізаційних завдань;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;
- на підприємствах, в установах і організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.