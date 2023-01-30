Україні треба мінімум 300 танків та близько 500 БМП для контрнаступу, - МЗС

Україні необхідно як мінімум 300 танків та 500 БМП для проведення контрнаступальних операцій цієї весни.

Про це заявив заступник глави МЗС Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він спирається на цифри, що надані військовим керівництвом України, зокрема міністром оборони Олексієм Резніковим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Йдеться про те, що ми б хотіли на оцей перший контрнаступ, який готується, оцей весняний, нам потрібно, щоб було ну принаймні 300 танків, і десь 500 бойових машин піхоти. І плюс для цього треба готувати військових, це теж болюча тема", - сказав заступник міністра.

Мельник зазначив, що це той мінімум, який дозволить спланувати українським військовим операцію з мінімальними втратами, але максимальним ефектом.

"Це надскладна операція, яка може бути успішною лише тоді, коли у нас є достатня кількість БМП, БТРів, танків, навчених людей, артилерії, підтримки з повітря, дронів. Такого світ не бачив з 45-го року. Це на Європейському континенті найстрашніша війна", - пояснив він.

До того ж, він зазначив, що Україна очікує отримати до 100 танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.

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