Завезені з РФ до Мелітополя поліцейські бояться, що в селах їх просто повбивають, - мер Федоров

Завезені до тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області 800 поліцейських з РФ бояться сил спротиву, а "кадирівці" контролюють місцеві "суди" і "прокуратуру".

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Знаком є те, що їх не розвезли по містах і селам. Вони усі живуть на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Удень роз'їжджаються по тимчасово окупованих населених пунктах, але вночі знову збираються на Мелітопольщині, бо бояться сил спротиву, того, що в селах їх просто повбивають", - зауважив очільник міста.

Зокрема додається, що він наголосив на тому, що нові партії "гауляйтерів" і "гастролерів" РФ мусить завозити через наднизьку колаборацію жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Окрім цього, він також повідомив, що росіяни розпочали "узаконювати" в'язниці й катівні на тимчасово окупованих територіях. "Гауляйтерами" видано указ про легалізацію 28 в'язниць, з яких три - у Запорізькій області.

"Якщо раніше ми говорили, що лише на території тимчасово окупованого Мелітополя є щонайменше п'ять катівень, то частину з них рашисти вже "легалізували", - зазначив мер.

Відповідаючи на запитання про роль так званих "кадирівців" у тимчасово загарбаному Мелітополі, мер повідомив, що, крім них, у РФ є мало охочих їхати на окуповані українські землі. Підпорядковані ж очільнику Чечні Рамзану Кадирову кадри активно їдуть сюди, беручи під контроль не лише військову ситуацію і мародерство, а й створені окупаційною "владою" так звані "суди", "прокуратуру".

"Також ми бачили, що місяць тому на окуповану територію Запорізької області приїжджав черговий "смотрящій" Армен Саркісян, який призначений "куратором" в'язниць і ув'язнених на ТОТ", - додав Федоров.

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