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Іран та РФ з’єднали банківські системи, намагаючись замінити SWIFT, - Reuters

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Іран та РФ з’єднали банківські системи, намагаючись замінити SWIFT, - Reuters
Іран та Росія на тлі відключення від SWIFT з’єднали свої банківські системи. Тепер щоб передати міжбанківські повідомлення, вони користуються власною системою.

Про це Reuters  розповіли іранські високопосадовці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT із російськими банками, які можуть використовуватися для здійснення акредитивів, переказів або гарантій", - заявив заступник керівника Центрального банку Ірану Мохсен Карімі.

Мохсен Карімі заявив, що близько 700 російських банків та 106 неросійських банків із 13 різних країн підключать до цієї системи, не уточнивши назви іноземних банків.

Голова центрального банку Ірану Мохаммад Фарзін привітав цей крок та написав у своєму Twitter, що фінансовий канал між Іраном та світом відновлюється.

Своєю чергою Центральний банк Росії відмовився коментувати угоду.

Іран відключили від служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT у 2018 році. Це сталося після того, як Вашингтон відмовився від ядерної угоди 2015 року. Аналогічні обмеження запровадили стосовно деяких російських банків після повномасштабного вторгнення росії в Україну минулого року.

Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Злиплися два гівна. У наступному пакеті балалайня має бути повністю відключена від swift.
  • Vadim Smirnoff 907863e4
    А не пора ли открыть круглосуточные авиалинии от ближайших американских баз до вонючего тегерана ?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Той ''свіфт'' ще на початку масштабної війни треба було відключити, а не чекати допоки кацапи з кимось об'єднаються?
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