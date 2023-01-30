Іран та РФ з’єднали банківські системи, намагаючись замінити SWIFT, - Reuters

Іран та Росія на тлі відключення від SWIFT з’єднали свої банківські системи. Тепер щоб передати міжбанківські повідомлення, вони користуються власною системою.

Про це Reuters розповіли іранські високопосадовці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT із російськими банками, які можуть використовуватися для здійснення акредитивів, переказів або гарантій", - заявив заступник керівника Центрального банку Ірану Мохсен Карімі.

Мохсен Карімі заявив, що близько 700 російських банків та 106 неросійських банків із 13 різних країн підключать до цієї системи, не уточнивши назви іноземних банків.

Голова центрального банку Ірану Мохаммад Фарзін привітав цей крок та написав у своєму Twitter, що фінансовий канал між Іраном та світом відновлюється.

Своєю чергою Центральний банк Росії відмовився коментувати угоду.

Іран відключили від служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT у 2018 році. Це сталося після того, як Вашингтон відмовився від ядерної угоди 2015 року. Аналогічні обмеження запровадили стосовно деяких російських банків після повномасштабного вторгнення росії в Україну минулого року.