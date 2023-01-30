Трухін знову не з’явився на судове засідання у справі про пропозицію хабаря на місці ДТП. Адвокати стверджують, що він у відрядженні

У Вищому антикорупційному суді сьогодні 30 січня відбулось засідання у справі про пропозицію хабаря народним депутатом Олександром Трухіним на місці ДТП. Сам Трухін на засідання не з’явився нібито через службове відрядження.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що адвокат нардепа просив не озвучувати куди поїхав, бо відрядження, за його словами, пов'язане зі зміцненням обороноздатності країни.

При цьому відрядження Трухіна закінчуються аж 12 лютого, однак розпорядження спікера парламенту Руслана Стефанчука захист не надав.

Адвокат натомість додав, що наступне відрядження у Трухіна заплановано на 14 лютого в Одесу.

Як пише Центр протидії корупції, прокурор САП Денис Демків "здивував" тим, що не бачить проблеми в тому, що Трухін пропускає чергове засідання.

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"Враховуючи, що у нас війна і, як слушно зауважили судді щодо останніх скандалів із виїздами чиновників закордон, то я впевнений, що підстави у Трухіна були вагомі і тому я не думаю, що тут є якась проблема", — заявив з цього приводу Демків.

Наступне засідання 15 лютого о 15:00.

Раніше, 4 січня, підготовче засідання суду у кримінальному провадженні за обвинуваченням нардепа Олександра Трухіна у пропозиції хабаря патрульному поліцейському перенесли. Тоді нардеп не з'явився у суд, а його захисник Олег Щевич повідомив, що нардеп захворів на коронавірус, про що свідчить лікарняний лист і це стало підставою для перенесення засідання на іншу дату.