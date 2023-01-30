Бригаді ЗСУ, яку вивели з-під Бахмуту, потрібна допомога в психологічній реабілітації воїнів, - військовий психолог Скиртач

Воїнам бригади ЗСУ, яких вивели з-під Бахмуту, потрібна допомога в психологічній реабілітації.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав військовий психолог Олексій Скиртач, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі та колеги, питання та прохання до всіх. Мою бригаду вивели із Бахмута під Київ. Бригада тільки з 24.02.22 повоювала у найгарячіших точках: Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Херсон, Бахмут... Більшість бійців має множинні контузії та серйозні психологічні проблеми. Але військові шпиталі забиті, туди кладуть найважчих. Тому в мене стоїть завдання, поки є час і нас не кинули в нову гарячу точку, знайти можливість розмістити хлопців із психологічними проблемами по лікарнях, санаторіях, центрах реабілітації... Головне, щоб це було у Києві чи області (бажано у північній частині столиці: Оболонь, Пуща, Нові Петрівці, Ірпінь). Основне завдання - привести хлопців до ладу. Направлення від медчастини – не проблема. Буду безмірно вдячний за допомогу будь-якого характеру", - розповів Скиртач.

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