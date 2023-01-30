Новий міністр оборони Німеччини Пісторіус незабаром планує відвідати Україну

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус незабаром планує відвідати Україну.

Пісторіус анонсував свій візит журналістам під час відвідання операційного центру Бундесверу, який опікується закордонними місіями, у понеділок у землі Бранденбург, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Найближчим часом відбудеться мій візит в Україну", - сказав Пісторіус, не уточнивши дату, але зауваживши, що це буде перший візит у кризовий регіон.

Видання Bild повідомляє, що Пісторіус також зазначив, що не хоче вступати в дискусію про винищувачі після рішення про постачання основних бойових танків Україні.

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Міністр зазначив, що міркування про те, чи доведеться Бундесверу віддати літаки, є "гіпотетичними питаннями", на які він не дає відповіді. "І наскільки мені відомо, федеральний канцлер сказав все, що потрібно було сказати", - сказав Пісторіус.

Німецькі політики з початку війни неодноразово відвідували Україну. Про їх візити повідомляється з міркувань безпеки тоді, коли вони вже перебувають на території України.

Попередниця Пісторіуса Крістіне Ламбрехт побувала в Одесі.