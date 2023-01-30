Новий міністр оборони Німеччини Пісторіус незабаром планує відвідати Україну
Пісторіус анонсував свій візит журналістам під час відвідання операційного центру Бундесверу, який опікується закордонними місіями, у понеділок у землі Бранденбург, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Найближчим часом відбудеться мій візит в Україну", - сказав Пісторіус, не уточнивши дату, але зауваживши, що це буде перший візит у кризовий регіон.
Видання Bild повідомляє, що Пісторіус також зазначив, що не хоче вступати в дискусію про винищувачі після рішення про постачання основних бойових танків Україні.
Міністр зазначив, що міркування про те, чи доведеться Бундесверу віддати літаки, є "гіпотетичними питаннями", на які він не дає відповіді. "І наскільки мені відомо, федеральний канцлер сказав все, що потрібно було сказати", - сказав Пісторіус.
Німецькі політики з початку війни неодноразово відвідували Україну. Про їх візити повідомляється з міркувань безпеки тоді, коли вони вже перебувають на території України.
Попередниця Пісторіуса Крістіне Ламбрехт побувала в Одесі.