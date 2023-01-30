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Польща та інші країни можуть висунути ультиматум МОК, якщо росіян і білорусів допустять на Олімпіаду-2024

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Польща та інші країни можуть висунути ультиматум МОК, якщо росіян і білорусів допустять на Олімпіаду-2024
Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що його країна разом з іншими може висунути ультиматум керівництву Міжнародного олімпійського комітету, якщо росіян і білорусів допустять до Олімпійських ігор у 2024 році.

Про це Бортнічук сказав Polskie Radio, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вдаємося до низки заходів на міжнародній арені. Ідеться про міністрів спорту 40 країн, які підписали звернення, щоб створити певний тиск на керівництво Міжнародного олімпійського комітету. Про деталі я вас поінформую, коли буде вже про що інформувати. Тому що ситуація вимагає сьогодні спочатку менше говорити. Основний тягар у цьому питанні лежить на Польщі та Великій Британії", — сказав міністр спорту Польщі.

Він вважає сценарій з ультиматумом цілком реальним, однак не хотів би, щоб Польща була єдиною країною, що його висуне. У цьому питанні Бортнічук виступає за створення ефективної коаліції країн.

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25 січня стало відомо, що російським і білоруським спортсменам рекомендували брати участь в Олімпійських іграх. Російських і білоруських спортсменів хочуть допустити до Олімпійських ігор 2024 року під нейтральними прапорами. Водночас МОК перевірятиме кожного спортсмена на предмет дотримання правил Олімпійської хартії та Всесвітнього антидопінгового кодексу. Зокрема, від них вимагатимуть не підтримувати війну в Україні. У разі недотримання умов учасника усунуть. У відповідь на таку позицію Зеленський запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха в Бахмут. Національний олімпійський комітет України розгляне можливість бойкоту літніх Олімпійських ігор — у разі, якщо російським і білоруським спортсменам дозволять повернутися на міжнародні спортивні арени до припинення агресії проти України. Президент України Володимир Зеленський написав листа своєму французькому колезі Емманюелю Макрону через можливий допуск російських спортсменів на Олімпіаду в Парижі.

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    Браво! Тільки солідарність інших країн допоможе позбутись кацапського лайна в спорті!
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    в першу чергу треба вигнати кацапів з ООН це поставить все на свої місця !
  • dandy NeinRusSchwein
    Какие нах москали на Олимпиадах?...Этому МОК совсем фляга засвистела?
    Разрушены стадионы, тренировочные центры в Украине...оккупирована часть территории, где также осталась спортивная инфраструктура, для полноценной подготовки украинских олимпийцев, многие ушли на фронт, даже погибли... Где здесь принципы Fair play?

    PS. Спорт, как заменитель ВОИН и КОНФЛИКТОВ в 21веке...Какая нах олимпиада для кацапофф, если их страна пренибрегает этим, ведёт настоящие войны?
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