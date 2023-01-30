Польща та інші країни можуть висунути ультиматум МОК, якщо росіян і білорусів допустять на Олімпіаду-2024

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що його країна разом з іншими може висунути ультиматум керівництву Міжнародного олімпійського комітету, якщо росіян і білорусів допустять до Олімпійських ігор у 2024 році.

Про це Бортнічук сказав Polskie Radio, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вдаємося до низки заходів на міжнародній арені. Ідеться про міністрів спорту 40 країн, які підписали звернення, щоб створити певний тиск на керівництво Міжнародного олімпійського комітету. Про деталі я вас поінформую, коли буде вже про що інформувати. Тому що ситуація вимагає сьогодні спочатку менше говорити. Основний тягар у цьому питанні лежить на Польщі та Великій Британії", — сказав міністр спорту Польщі.

Він вважає сценарій з ультиматумом цілком реальним, однак не хотів би, щоб Польща була єдиною країною, що його висуне. У цьому питанні Бортнічук виступає за створення ефективної коаліції країн.

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