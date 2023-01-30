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Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво 155-мм снарядів для потреб України

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Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво 155-мм снарядів для потреб України
Австалія та Франція допоможуть Україні виробництвом 155-мм снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA, про це повідомив на спільній пресконференції у Парижі міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

"Разом з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом ми вирішили запропонувати нашу спільну допомогу Україні. Ідеться про наше спільне виробництво снарядів калібру 155 мм, яких потребує Україна", - наголосив Лекорню.

З французької сторони участь у партнерстві братиме компанія Nexter, яка здійснює виробництво озброєнь та військової техніки.

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Топ коментарі

  • Olga Belanova 4937d3a6
    можно узнать, может я слепая - где написано в статье что непосредствеенное производство будет расположено в австралии? австралия может поставлять сырье и деньги например.
    Вижу ясно - франция и концерн Nexter
    расположен он во Франции, к вашему сведению.
  • Anatoll 4de917de
    Тайное становятся явным.
    Как Израиль смог запустить беспилотники, по нескольким городам Ирана, если он находится далековато от Ирана: с самолета пятого поколения F-35.
    ПВО Ирана не смогли его обнаружить.
    https://www.youtube.com/watch?v=dg0S_oCV5Zo
  • Alexis Pavlov
    Будучи французом я на него наезжаю. Он наконец-то понял, не знаю кто ему объяснил, но заняло много времени. Теперь надо Шольца учить, или может лечить.
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