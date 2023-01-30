Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво 155-мм снарядів для потреб України

Австалія та Франція допоможуть Україні виробництвом 155-мм снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA, про це повідомив на спільній пресконференції у Парижі міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

"Разом з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом ми вирішили запропонувати нашу спільну допомогу Україні. Ідеться про наше спільне виробництво снарядів калібру 155 мм, яких потребує Україна", - наголосив Лекорню.

З французької сторони участь у партнерстві братиме компанія Nexter, яка здійснює виробництво озброєнь та військової техніки.

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