Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво 155-мм снарядів для потреб України
3 53222
Австалія та Франція допоможуть Україні виробництвом 155-мм снарядів.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA, про це повідомив на спільній пресконференції у Парижі міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.
"Разом з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом ми вирішили запропонувати нашу спільну допомогу Україні. Ідеться про наше спільне виробництво снарядів калібру 155 мм, яких потребує Україна", - наголосив Лекорню.
З французької сторони участь у партнерстві братиме компанія Nexter, яка здійснює виробництво озброєнь та військової техніки.