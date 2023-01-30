Заарештовано майно підсанкційного російського олігарха Дерипаски, - Офіс Генерального прокурора

Офіс генерального прокурора України повідомляє про арешт майна підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски - українського підприємства, яке є найбільшим виробником металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.

"За клопотанням Офісу Генерального прокурора заарештовано 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Кошти були на депозитному рахунку Держмитслужби", - йдеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі у понеділок, інформує Цензор.НЕТ.

В Офісі Генпрокурора не зазначають імені російського олігарха, ідеться про Олега Дерипаску.

За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство було приватизоване холдингом, що належить російському олігарху.

"Наразі він перебуває під санкціями США та ЄС. Підставою для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора", - уточнюється в повідомленні.

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У відомстві зазначають, що російський холдинг є одним із найбільших у світі виробників алюмінію, а група компаній, що входять до нього, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

За інформацією прокуратури, раніше за клопотанням прокурорів було заарештовано майно цього суб'єкта господарювання - 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки.

"На сьогодні загальна вартість заарештованих активів перевищує 1 млрд грн", - зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування проводить ГСУ СБУ, оперативний супровід - ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

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