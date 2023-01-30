Літаків радянського зразка у Бундесверу немає, - Міноборони ФРН

Бундесвер не має літаків радянського зразка ані на складах, ані на озброєнні.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У даний момент у Бундесвері таких машин нуль. Немає жодної техніки з запасів колишнього Варшавського договору", - сказав Коллац, заперечивши, таким чином, слова голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Гойсгена, який виступив за постачання Україні винищувачів, зокрема радянського зразка.

Своєю чергою заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн нагадала позицію канцлера, який заявив, що "про бойові літаки не йдеться".

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"Такою ця позиція і залишатиметься", - сказала Гоффман.

Відповідаючи на запитання, чи може Берлін змінити своє ставлення, якщо союзники вирішать передати літаки Києву, вона назвала це "дуже гіпотетичним на даний момент", зауваживши водночас: "Але зрозуміло, що з усіх цих питань ми перебуваємо в тісному обговоренні з партнерами, і так буде й надалі".

Гоффманн підкреслила, що Німеччина та НАТО не повинна стати стороною війни.

Раніше Гойсген заявив у ефірі німецького телеканалу ARD, що вважає "адекватним" постачання Україні винищувачів, зокрема американських F-16 або бойових літаків радянського виробництва з запасів НДР.