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Літаків радянського зразка у Бундесверу немає, - Міноборони ФРН

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Літаків радянського зразка у Бундесверу немає, - Міноборони ФРН
Бундесвер не має літаків радянського зразка ані на складах, ані на озброєнні.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У даний момент у Бундесвері таких машин нуль. Немає жодної техніки з запасів колишнього Варшавського договору", - сказав Коллац, заперечивши, таким чином, слова голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Гойсгена, який виступив за постачання Україні винищувачів, зокрема радянського зразка.

Своєю чергою заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн нагадала позицію канцлера, який заявив, що "про бойові літаки не йдеться".

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"Такою ця позиція і залишатиметься", - сказала Гоффман.

Відповідаючи на запитання, чи може Берлін змінити своє ставлення, якщо союзники вирішать передати літаки Києву, вона назвала це "дуже гіпотетичним на даний момент", зауваживши водночас: "Але зрозуміло, що з усіх цих питань ми перебуваємо в тісному обговоренні з партнерами, і так буде й надалі".

Гоффманн підкреслила, що Німеччина та НАТО не повинна стати стороною війни.

Раніше Гойсген заявив у ефірі німецького телеканалу ARD, що вважає "адекватним" постачання Україні винищувачів, зокрема американських F-16 або бойових літаків радянського виробництва з запасів НДР.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Навіть не віриться що дєди цих поців першими зробили крилату та балістичну ракети, реактивний літак, ручний гранатомет, автомат Калашнікова, врешті решт!
  • дмитрий a4f273bf
    Совковый хлам и не нужен, хорош уже возить эту тему бесконечно. F-16 наш путь. Немцам кстати спасибо за танковые тягачи, очень нужная штука, вместо тысячи слов ни о чём
  • Баритон Саша
    Я, дійсно радий, що у Бундесвера не має радянських літаків. Повірьте Україні вони так само і нахєр уже не потрібні. Нам також треба *******.
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