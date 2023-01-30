В Україні планують розробити нову систему контролю закупівель для армії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розробити оновлену систему закупівель для армії, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у телеграмі.

"Провели нараду з Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужбою, СБУ та ДБР щодо закупівель Міністерства оборони. Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Обов'язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти й товари", - написав прем'єр.

За його словами, для реалізації цього завдання він ініціював створення робочої групи під головуванням міністра економіки.

Шмигаль повідомив, що група розгляне питання можливості створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб.

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