"Слуга народу" Безгін у 2020 році оформив довіреність у Криму на свою тітку "єдинороску" Герасімову. Заявляє, що зараз з нею не спілкується. ДОКУМЕНТ (оновлено)

Народний депутат України Віталій Безгін у 2020-му році оформив довіреність у Криму на депутатку "Єдиної Росії" Галину Герасімову, яка є його тіткою. Разом з тим, він заявив: "Своїй тітці можу пообіцяти тільки одне: сядеш серед перших, якщо не встигнеш втікти!".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Народний депутат України Віталій Безгін народився та тривалий час жив у Криму до початку російської агресії, але потім окуповану територію не відвідував. Цензор.НЕТ отримав матеріали щодо майнових та родинних зв'язків "слуги народу" в окупованому Криму.

Згідно з джерел, 15 жовтня 2020-го року Безгін видав довіреність на розпорядження часткою в нерухомому майні, а саме в квартирі за адресою АР Крим, місто Євпаторія, вулиця "60 років Жовтня", будинок 26, кв.160, на ім’я своєї рідної тітки Герасимової Галини Віталіївни. Згідно з офіційними даними РФ, Галина Герасімова на момент укладання довіреності та по цей день є депутатом "державної ради Криму" від правлячої путінської партії "Єдина Росія", та займає посаду заступника голови комітету з державного будівництва та місцевого самоврядування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Список нардепів, які всупереч міжнародним зобов’язанням України підтримали законопроєкт №7654 про обмеження повноважень НАБУ

Бутусов нагадав, що співробітництво у будь-яких формах з державними зрадниками та російською агентурою під час війни неприпустимо для громадян України. Це порушення закону:

- Стаття 111-1. Колабораційна діяльність - встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України;

- Стаття 436-2. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Ніякої інформації щодо зв’язків Віталія Безгіна з колаборанткою з "Єдиної Росії" в інтернеті ми не знайшли. Але оскільки ця ситуація має бути максимально публічною для суспільства, ми звернулись до самого Віталія Безгіна за коментарем, і він негайно надав відповідь:

"Я переконаний, що та частина моєї родини, яка підтримує Україну без проблем знайде себе після повернення півострова та буде служити його відновленню. Та ж частина, що обрала проросійські погляди чи діяльність, має понести відповідальність, і, переконаний, понесе! Буду серед перших, хто буде цього вимагати!

Що стосується майна, то я не володію і не володів майном на теренах Криму! Кілька років назад мене повідомили, що в мене є спадщина в квартирі (мова про частку квартири, загальний розмір квартири ~ 60 кв.м.) померлих дідуся та бабусі, які померли вже після анексії. Не маючи як бажання так і змоги їхати на окуповану територію для відмови від даної спадщини, я ухвалив рішення оформити довіреність за українським законодавством на родичку, що фізично перебуває в Євпаторії, з метою відмовитись від даної спадщини від мого імені. По даному кейсу ми проводили консультації з НАЗК, за підсумками яких саме таке рішення було визнане єдиним правильним і таким, що не потребує внесення змін до декларації.

Дана родичка наразі проявляє проросійську позицію, є елементом окупаційної влади, та понесе за це відповідальність! Все чесно і відкрито! Віримо в перемогу та якнайшвидше повернення українського прапору в Крим!

А своїй тітці публічно можу пообіцяти тільки одне: сядеш серед перших, якщо не встигнеш втікти!"









































