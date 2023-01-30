Велика Британія передасть танки Challenger-2 Україні до літа, - Воллес

Велика Британія планує до літа поставити танки Challenger-2 в межах військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News, про це заявив міністр оборони Великобританії Бел Воллес.

"Це (постачання в Україну, - ред.) відбудеться до початку літа або в травні. Можливо, ближче до Великодня", - заявив він.

Водночас міністр додав, що з міркувань безпеки він не може оприлюднити графік навчання українських військ використання танків. Однак повідомив, що навчання розпочнуться з навчання індивідуального керування машинами, а потім перейдуть до ведення бою в строю.

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Нагадаємо, раніше у Британії говорили, що танки Challenger 2 Україна зможе отримати наприкінці березня.

14 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у телефонній розмові із президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.