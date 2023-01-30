Заступниця держсекретаря США Донфрід їде до Італії, Ватикану й Польщі говорити про Україну

Помічниця держсекретаря США в питаннях Європи та Євразії, яка відповідає в Держдепі за український напрям, доктор Карен Донфрід відвідає Італію, Ватикан і Польщу для переговорів з питань трансатлантичної безпеки й підтримки України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Візит високопоставленої представниці США триватиме до 3 лютого та має на меті "підкреслити відданість Сполучених Штатів європейським союзникам і партнерам, демократії й трансатлантичній безпеці, а також постійній підтримці України".

При цьому зазначається, що в Італії Карен Донфрід проведе зустрічі з високопоставленими представниками державної влади, громадянським суспільством, "щоб обговорити трансатлантичні питання та нашу спільну відданість Україні". Вона відвідає Рим і Неаполь, поспілкується з командуванням Шостого флоту ВМС США.

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У Ватикані представниця Держдепартаменту проведе зустріч з архієпископом Полом Галлагером, чия посада є еквівалентною міністру закордонних справ Святого Престолу.

У Варшаві помічниця держсекретаря США 2 лютого візьме участь в американсько-польському стратегічному діалозі, організованому МЗС Польщі. "Діалог посилить нашу двосторонню безпеку та співпрацю у цивільній ядерній сфері, що ґрунтується на спільній відданості демократичним цінностям", - зазначається в повідомленні.

Крім того, Донфрід зустрінеться із представниками польської влади, щоб "підтвердити взаємодію з Польщею та обговорити спільну відданість підтримці України".