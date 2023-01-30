Ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 30.01.2023.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Слава Україні! Триває 341 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках - обороняється.

Російські окупанти протягом доби завдали 4 ракетних удари. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів ворога. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка і Красний Хутір Чернігівської області; Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка і Кислівка Харківської області та Новоселівське, Берестове та Андріївка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Ямполівка і Ямпіль на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Водяне, Красногорівка і Мар’їнка. На Новопавлівському - обстріляно Водяне, Богоявленка, Вугледар та Нескучне Донецької області.

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На Запорізькому та Херсонському напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони понад 40 населених пунктів. Серед них Времівка Донецької області; Гуляйполе і Білогір’я - Запорізької; Добра Надія на Дніпропетровщині, а також Берислав, Львове, Іванівка, Антонівка, Херсон, Берегове та Велетенське Херсонської області. Є постраждалі серед мирних жителів.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.

Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

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