Львівський оборонний кластер планує виготовити і передати українським медикам 3 тисячі спеціалізованих бронежилетів

Майже 400 спеціалізованих бронежилетів передасть українським медикам Львівський Оборонний Кластер (ЛОК) в рамках здійснення своєї Другої гуманітарної місії.

Протягом поточного тижня ЛОК передасть медичні бронежилети в Києві, Чернігові, Сумах та Харкові, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в Києві медичні бронежилети передаються Інституту серця, Українському науково-практичному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Київському центру медицини катастроф. В Харкові, Сумах, Чернігові – лікарням екстреної медичної допомоги.

Спеціалізовані бронежилети будуть використані мобільними бригадами медиків під час евакуації важкохворих та поранених з прифронтових районів.

Це вже друга гуманітарна місія ЛОК з передачі бронежилетів медикам. Під час попередньої місії, в грудні минулого року понад 500 бронежилетів було передано лікарям Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Миколаївщини, а також - київській клініці Охматдит.

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Загалом же протягом ближчого часу ЛОК планує виготовити та безкоштовно передати українським медикам 3000 спеціалізовані бронежилетів.

Протиуламкові бронежилети для медиків розроблені Львівським Оборонним Кластером та Харківським заводом засобів індивідуального захисту разом з медиками швидкої допомоги. Вироби повністю сертифіковані та пройшли всі необхідні випробування.

За статистикою, основним типом загрози для медиків швидкої допомоги, які працюють на лінії фронту є уламки скла, бетону, снарядів. Тож медичний бронежилет від ЛОК зроблено надійним для захисту передусім від цих загроз: він характеризується протиуламковою стійкістю не менше 500 метрів на секунду, має 1 клас захисту відповідно до українських стандартів (ДСТУ 8782:2018), а також відповідає визначеним натівським стандартам.

Бронежилет виготовлений з надвисокомолекулярного балістичного поліетилену, що робить його не тільки міцним, але і досить легким: він важить усього 4 кг. Також жилет має зручні кишені для обладнання та яскраві розпізнавальні знаки медичної служби.

Львівский Оборонний Кластер є найбільшим вітчизняним виробником бронежилетів, що спеціалізується на виготовленні засобів індивідуального захисту для військових, поліцейських, медиків, журналістів, виготовляє евакуаційні жилети для дітей.

На сьогодні ЛОКом вже виготовлено майже 100 тисяч захисних бронежилетів різного типу. Всі бронежилети виготовлено за рахунок благодійних пожертв та безкоштовно передано за місцем призначення.

Зробити свій внесок можна на сайті ЛОКу: https://www.ldc-ua.org/