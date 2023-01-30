У Каховському районі Херсонщини окупанти забороняють школярам навчатися онлайн за українською програмою

Російські окупанти забороняють навчання за українською програмою школярам, які залишилися на території окупованого Каховського району Херсонської області.

Про це йдеться в інформації Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В місцевих школах населених пунктів Каховського району, російські окупанти забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою. Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, через це окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване "навчання" вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до Росії та окупованого Криму", - повідомили у Генштабі.

Крім того, окупанти використовують дитсадки Херсонщини у якості шпиталів.

"У населеному пункті Таврійське Скадовського району Херсонської області, в приміщені дитячого садочка, окупанти розгорнули "польовий шпиталь", де лікують російських військовослужбовців. Він переповнений важкопораненими загарбниками", - зазначають українські військові.

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