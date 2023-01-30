Блінкен обговорив з Нетаньяху надання підтримки Україні
Про це Блінкен сказав під час спільної з главою ізраїльського уряду пресконференції за результатами зустрічі в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми обговорили поглиблення співпраці для протистояння дестабілізуючій діяльності Ірану в регіоні та за його межами. Подібно до того, як Іран довгий час підтримував терористів, які нападають на ізраїльтян та інші народи, режим (у Тегерані – ред.) зараз постачає безпілотники, які Росія використовує для вбивства невинних мирних жителів в Україні",- зауважив глава Держдепартаменту США.
Він зазначив, що Москва, зі свого боку, надає Ірану сучасну зброю.
"Нинішні звірства з боку Росії лише підкреслюють важливість надання підтримки Україні в усіх її потребах – в гуманітарній, економічній і безпековій сферах", - зазначив держсекретар США, додавши, що ця тема також була предметом обговорень під час зустрічі в Єрусалимі.