Блінкен обговорив з Нетаньяху надання підтримки Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі в Єрусалимі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху обговорив заходи протидії Ірану, в тому числі, його військовій допомозі РФ, а також надання всебічної підтримки Україні.

Про це Блінкен сказав під час спільної з главою ізраїльського уряду пресконференції за результатами зустрічі в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили поглиблення співпраці для протистояння дестабілізуючій діяльності Ірану в регіоні та за його межами. Подібно до того, як Іран довгий час підтримував терористів, які нападають на ізраїльтян та інші народи, режим (у Тегерані – ред.) зараз постачає безпілотники, які Росія використовує для вбивства невинних мирних жителів в Україні",- зауважив глава Держдепартаменту США.

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Він зазначив, що Москва, зі свого боку, надає Ірану сучасну зброю.

"Нинішні звірства з боку Росії лише підкреслюють важливість надання підтримки Україні в усіх її потребах – в гуманітарній, економічній і безпековій сферах", - зазначив держсекретар США, додавши, що ця тема також була предметом обговорень під час зустрічі в Єрусалимі.