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Блінкен обговорив з Нетаньяху надання підтримки Україні

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Блінкен обговорив з Нетаньяху надання підтримки Україні
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі в Єрусалимі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху обговорив заходи протидії Ірану, в тому числі, його військовій допомозі РФ, а також надання всебічної підтримки Україні.

Про це Блінкен сказав під час спільної з главою ізраїльського уряду пресконференції за результатами зустрічі в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили поглиблення співпраці для протистояння дестабілізуючій діяльності Ірану в регіоні та за його межами. Подібно до того, як Іран довгий час підтримував терористів, які нападають на ізраїльтян та інші народи, режим (у Тегерані – ред.) зараз постачає безпілотники, які Росія використовує для вбивства невинних мирних жителів в Україні",- зауважив глава Держдепартаменту США.

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Він зазначив, що Москва, зі свого боку, надає Ірану сучасну зброю.

"Нинішні звірства з боку Росії лише підкреслюють важливість надання підтримки Україні в усіх її потребах – в гуманітарній, економічній і безпековій сферах", - зазначив держсекретар США, додавши, що ця тема також була предметом обговорень під час зустрічі в Єрусалимі.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
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    Израиль передал Украине очередную партию бронированных машин скорой медицинской помощи    ,
    Автомобили снабжены всем необходимым оборудованием для спасения жизни.
    "Министерство обороны передало три пуленепробиваемые машины скорой помощи украинским спасательным силам. Израильская компания Plasan Re'em провела бронирование машин скорой помощи и оснастила их современным медицинским оборудованием для спасения жизней, таким как монитор, дефибриллятор, система подачи кислорода и прочее"
  • Вася Шевченко f77d76ba
    не чіпайте Бєню Нетаньяху! такої допомоги (як ото вчора-позавчора) нам ще ніхто не надавав!!!
    тихенько собі...без обіцянок і пафосу...херась по заводам )))) шикардос прямо!!!
  • 5 копійок
    Ізраїль вже допомагає виписавши звиздюлину Ірану.
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