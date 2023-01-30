Литовські волонтери збирають кошти на сучасні радари ППО для України

У Литві волонтери розпочали збір на п’ять радарів протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам України.

Про це оголосив координатор збору Андрюс Тапінас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Йдеться про сучасні радари ізраїльського виробництва, зібрати розраховують щонайменш 5 мільйонів євро.

У кампанії, яку назвали "RADAROM!" (англ. Let’s radar!) беруть участь громадські ініціативи "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" та "Stiprūs kartu" ("Сильніші разом"), а також суспільний мовник LRT.

Твіт на підтримку збору опублікував також міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

На середину 30 січня на лічильнику кампанії було вже понад 460 тисяч євро.

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Нагадаємо, восени Тапінас з колегами зібрали гроші на три морських безпілотники для України