Вдови загиблих захисників мають право на знижку в 50% з оплати "комуналки", - роз’яснення Пенсійного фонду

Вдови загиблих захисників України мають право на 50-відсоткову знижку з оплати комунальних послуг без урахування середньомісячного доходу.

Відповідне роз’яснення надав Пенсійний фонд України у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вдова загиблого захисника України має право на пільги, визначені статтею 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема на 50-відсоткову знижку з оплати комунальних послуг", – йдеться у повідомленні.

У Фонді зазначають, що пільга надається без урахування середньомісячного доходу, зокрема на послуги з управління багатоквартирним будинком, з постачання та розподілу природного газу, електричної і теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, на придбання твердого палива і скрапленого газу тощо.

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Зазначені пільги надаються незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Наголошується, що при розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

Якщо ж дружина є непрацездатною і проживає у сім'ї, яка складається лише з непрацездатних осіб, знижка за користування газом для опалювання житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та 21 кв. м на сім'ю).