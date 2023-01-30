Данія долучилася до зернової ініціативи Grain from Ukraine, – прем’єр-міністерка Фредеріксен
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила під час пресконференції з президентом України Волоимиром Зеленським в Одесі у понеділок.
"Я рада оголосити, що ми приєднуємося до ініціативи Grain from Ukraine", - сказала Фредеріксен.
Вона також заявила, що Україна може розраховувати на Данію щодо сприяння у відновленні міста Миколаїв та інвестування в економіку.
"Ми хочемо створювати робочі місця, відновлювати економіку разом із данським бізнесом. Думаю, що багато компаній Данії мають чим поділитися, особливо в такій сфері, як енергетика, екологічні рішення, енергоефективність", - сказала вона.
"Ви можете розраховувати на Данію, пане президенте Зеленський, тому що нас об'єднують демократичні цінності. Данія з вами, й ми залишатимемося близькими друзями та партнерами", - додала прем'єр-міністерка Данії.