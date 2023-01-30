Росія має пережити те, що пережили німці 8-9 травня 1945 року, - Мельник

Україна разом із партнерами має знайти відповідь на запитання, як зробити, щоб після нашої перемоги суспільство у Росії, яка почала цю війну, перестало мислити по-загарбницькому та бажати фізично знищити свого сусіда.

Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначив дипломат, українська Формула миру - це перший крок до того, щоб підготувати поствоєнний світопорядок. Але нам потрібно думати й над тим, щоб сформулювати, в чому наша перемога, і якою ми хочемо бачити Росію.

"Наші західні партнери кажуть: от ви вийшли на кордони (1991 року – ред.), це реалістично. Цього ніхто там не відкидає і не заперечує, що це під силу нашим Збройним силам. Але що далі? Моя відповідь проста: Росія має пережити те, що пережили німці 8 чи 9 травня 1945 року. Мається на увазі не лише капітуляція повна і безумовна капітуляція без жодних переговорів… З Гітлером ніхто не вів переговорів, хоча він намагався це робити… Але що сталося далі? Німеччина була окупована союзниками, і був так званий процес денацифікації – те, що росіяни хотіли у нас запровадити", - сказав Мельник.

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Він зауважив, що "навряд чи Росія буде нами окупована – принаймні зараз ця опція все-таки не є першочерговою". За його словами, основне питання полягає в тому, як зробити так, щоб суспільство у Росії, яка почала цю війну, "перестало мислити по-загарбницькому та бажати знищити фізично свого сусіда".

"На це відповіді немає, і ми самі не дамо відповіді на нього, бо воно надто фундаментальне. Тут потрібно думати з нашими партнерами - американцями, німцями, британцями, як унеможливити нову велику війну, її повторення, можливо, у ще більш брутальному вимірі, ніж це є зараз. І це ті питання, які нас реально турбують", - наголосив заступник міністра.