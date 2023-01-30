Данія не виключає передачі танків Україні, - прем’єрка Фредеріксен

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що питання постачання Україні танків обговорювалося під час перемовин з президентом Володимиром Зеленським, і не виключає передачі їх у майбутньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від початку цієї війни Данія каже, що буде підтримувати Україну, чим потрібно. Я думаю, що ми довели багатьма справами, що ми дійсно справжній друг України. Звичайно, танки – це те, що ми сьогодні обговорювали. Ми щойно віддали Україні артилерійські системи, але танки потрібні також. Ми говорили про різні теми, які зараз важливі для України і на майбутнє також, у тому числі про танки", - сказала Фредеріксен на пресконференції в Одесі.

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