Україна може отримати від партнерів до ста танків за три місяці, - МЗС
Про це сказав заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Він пояснив: Україна зосередилася на танках Leopard, тому що їх найбільше і вони є не лише на озброєнні європейських партнерів. За оцінками Мельника, зараз є 2 000 танків, які можуть бути швидко передані.
"Leopard – це те, що може бути поставлено швидко з Польщі, з Німеччини, з інших держав. Я сподіваюся, що на їх основі матимемо хоча б 100 танків. Це реально. Це реально мати, якщо ми говоримо про цей період трьох місяців", - наголосив дипломат.
Водночас Мельник зауважив: якщо порівнювати масштаби з тими, які дозволили перемогти гітлерівську Німеччину, то навіть цих танків замало: "Потрібно робити нові замовлення на наступний рік, через два роки".