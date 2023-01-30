Україна може отримати від партнерів до ста танків за три місяці, - МЗС

Україна реально може отримати до ста танків від партнерів упродовж трьох місяців.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він пояснив: Україна зосередилася на танках Leopard, тому що їх найбільше і вони є не лише на озброєнні європейських партнерів. За оцінками Мельника, зараз є 2 000 танків, які можуть бути швидко передані.

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"Leopard – це те, що може бути поставлено швидко з Польщі, з Німеччини, з інших держав. Я сподіваюся, що на їх основі матимемо хоча б 100 танків. Це реально. Це реально мати, якщо ми говоримо про цей період трьох місяців", - наголосив дипломат.

Водночас Мельник зауважив: якщо порівнювати масштаби з тими, які дозволили перемогти гітлерівську Німеччину, то навіть цих танків замало: "Потрібно робити нові замовлення на наступний рік, через два роки".