Росіяни з артилерії обстріляли Марганець: пошкоджено два приватні будинки

30 січня російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Почну з головного: станом на цю хвилину інформація щодо звуку, схожого на вибух, який мешканці Дніпровського та Кам‘янського районів чули ввечері, з’ясовується", - ідеться у повідомленні.

Лукашук попросив усіх дотримуватися не поширювати неперевірені дані.

"Черговий неспокійний день пережила Нікопольщина: там з важкої артилерії ворог обстріляв Червоногригорівську громаду та Марганець", - додав голова облради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти з важкої артилерії обстріляли Дніпропетровську область, - облрада

За його словами, було пошкоджено два приватні житлові будинки, а люди неушкоджені.