Данілов про мобілізацію: Біля військкоматів стоять черги, щоб перевірити свої дані

Мобілізація в Україні не зупинялася ні на день, біля військкоматів стоять черги.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мобілізація розпочалася 24 лютого і не зупинялася ні на день", - сказав секретар РНБО, відповідаючи на запитання про можливу нову хвилю мобілізації.

"Біля військкоматів стоять черги. Спокійно стоять, щоби перевірити свої дані", - додав Данілов.

Він також зазначив, що "останнім часом РФ запускає відео, яке не має стосунку до мобілізації". "Одна ситуація, коли брали людину, яка вчинила злочин. Російська пропаганда повідомила, що нібито в нас збирають людей під дулами автоматів", - пояснив секретар РНБО.

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"Рівень інформаційно-психологічних операцій, який використовуватиме РФ, зростатиме в геометричній прогресії", - зазначив також Данілов.