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Данілов про мобілізацію: Біля військкоматів стоять черги, щоб перевірити свої дані

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Данілов про мобілізацію: Біля військкоматів стоять черги, щоб перевірити свої дані
Мобілізація в Україні не зупинялася ні на день, біля військкоматів стоять черги.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мобілізація розпочалася 24 лютого і не зупинялася ні на день", - сказав секретар РНБО, відповідаючи на запитання про можливу нову хвилю мобілізації.

"Біля військкоматів стоять черги. Спокійно стоять, щоби перевірити свої дані", - додав Данілов.

Він також зазначив, що "останнім часом РФ запускає відео, яке не має стосунку до мобілізації". "Одна ситуація, коли брали людину, яка вчинила злочин. Російська пропаганда повідомила, що нібито в нас збирають людей під дулами автоматів", - пояснив секретар РНБО.

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"Рівень інформаційно-психологічних операцій, який використовуватиме РФ, зростатиме в геометричній прогресії", - зазначив також Данілов.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Дивина дивна: знаю про трьох загиблих з партії "бариги", але не чув про жодного зеленого слугу у збройному формуванні (окрім батальйонів "Монако", "Відень" і ТрО "Тихоокеанія"), зате чув про десятки колаборантів та зрадників ві "СН", злодіїв та хабарників, що були призначені діюцою владою, але не чув про таких людей серед політичної сили "бариги"...

    Але винен у всьому Порошенко, а ЗЕ - найвеличніший лідор всіх всесвітів у всіх часових потоках!
    Психіатрам роботи - не на один десяток років... Сумно...
  • Super Gut
    Дебіл ***, живе у паралельній реальності.
  • vitaliymkua
    Інколи краще промовчати... Не робить з людей ідіотів, так поступово на кацапію перетворимося...
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