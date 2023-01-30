До кінця лютого українці зможуть обміняти до 20 млн старих ламп на LED. Упродовж З0 січня подано вже понад 140 тис. заявок
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.
"Програма триватиме не один місяць, ми починаємо з великих міст і поступово дійдемо до найменших сіл, яким доставимо лампи до кінця цього місяця чи початку наступного. Загалом ми плануємо, що на кінець лютого повнолітні українці зможуть обміняти у відділеннях Укрпошти до 20 мільйонів ламп", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що Європейський Союз заявив про готовність закупити 30 млн LED-ламп та, починаючи з середини січня 2023 року, поетапно й безкоштовно передає їх Україні. Ще 5 млн ламп виділить уряд Франції.
Крім того, ЄС допомагає Україні не тільки LED-лампами, а й генераторами, фінансуванням ремонту енергоінфраструктури, проєктів енергозбереження та ін.
Як повідомлялось, починаючи з 30 січня, українці можуть обміняти у відділеннях Укрпошти 5 ламп розжарювання на стільки ж енергоощадних LED-ламп.
Для цього необхідно залишити заявку через застосунок "Дія" та, отримавши підтвердження про наявність ламп, завітати до Укрпошти. Якщо скористатися застосунком немає можливості, достатньо прийти у відділення Укрпошти, пред'явити паспорт та ідентифікаційний код і обміняти лампи в порядку черги.
Станом на вечір понеділка, 30 січня, українці через застосунок "Дія" замовили на обмін уже понад 140 тис. енергозбережних ламп, повідомив віцепрем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.