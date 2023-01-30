До кінця лютого українці зможуть обміняти до 20 млн старих ламп на LED. Упродовж З0 січня подано вже понад 140 тис. заявок

Обміняти можна 5 старих ламп розжарювання на 5 енергоефективних LED-лампочок. Така функція знизить навантаження на енергетичну систему країни та скоротить дефіцит електроенергії для користувачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Програма триватиме не один місяць, ми починаємо з великих міст і поступово дійдемо до найменших сіл, яким доставимо лампи до кінця цього місяця чи початку наступного. Загалом ми плануємо, що на кінець лютого повнолітні українці зможуть обміняти у відділеннях Укрпошти до 20 мільйонів ламп", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що Європейський Союз заявив про готовність закупити 30 млн LED-ламп та, починаючи з середини січня 2023 року, поетапно й безкоштовно передає їх Україні. Ще 5 млн ламп виділить уряд Франції.

Крім того, ЄС допомагає Україні не тільки LED-лампами, а й генераторами, фінансуванням ремонту енергоінфраструктури, проєктів енергозбереження та ін.

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Як повідомлялось, починаючи з 30 січня, українці можуть обміняти у відділеннях Укрпошти 5 ламп розжарювання на стільки ж енергоощадних LED-ламп.

Для цього необхідно залишити заявку через застосунок "Дія" та, отримавши підтвердження про наявність ламп, завітати до Укрпошти. Якщо скористатися застосунком немає можливості, достатньо прийти у відділення Укрпошти, пред'явити паспорт та ідентифікаційний код і обміняти лампи в порядку черги.

Станом на вечір понеділка, 30 січня, українці через застосунок "Дія" замовили на обмін уже понад 140 тис. енергозбережних ламп, повідомив віцепрем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.