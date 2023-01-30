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Франція припускає ймовірність постачання Україні бойових винищувачів, - Макрон

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Франція припускає ймовірність постачання Україні бойових винищувачів, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Відповідаючи на запитання про можливі постачання винищувачів України, він відповів, що "в принципі, нічого не заборонено".

При цьому він додав, що військова допомога Україні не має бути "ескалаційною" та "послаблювати французьку армію".

"Ми розглядатимемо це в кожному конкретному випадку", - додав Макрон.

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Топ коментарі

  • Office Den Haag
  • Trevo Trow
    Даси винищувачі - і телефонуй досхочу.
  • Юрій Ан 612fed4e
    А куди його тут ліпити?
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