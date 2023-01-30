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Продовжуємо працювати у графіках: у середньому світло у киян є 80% часу, - Yasno. ІНФОГРАФІКА

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Продовжуємо працювати у графіках: у середньому світло у киян є 80% часу, - Yasno. ІНФОГРАФІКА
У Києві ситуація з електропостачання залишається стабільною, в середньому світло у киян є 80% часу.

Про це генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо працювати у графіках. На завтра маємо такі обмеження:

- для Києва: 1012 МВт вдень, 709 МВт вночі.

- для Дніпропетровської області: 1225 МВт вдень, 1293 МВт вночі.

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Продовжуємо про статистику. Про рівномірність відключень минулого тижня у Києві. Ситуація залишається стабільною та навіть щє вирівнялася. Середній час відключень складає 4 год. 50 хв / 4 год. 51 хв / 4 год. 58 хв для кожної групи. Орієнтуємося, що в середньому світло у киян є 80% часу. Колеги розподіляють доступні обсяги досить рівномірно.

Ще раз: групи розраховуються не за кількістю будинків, а за потужністю. На кожну підгрупу виділено 35-45 МВт", - розповів він.

Продовжуємо працювати у графіках: у середньому світло у киян є 80% часу, - Yasno 01

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Топ коментарі

  • Вячеслав Crane
    Це як середня температура по лікарні, хтось горить із запаленням легенів з температурою 41, а хтось лежить у морозильнику морга, а в цілому по лікарні температура,
    не критикую наших енергетиків (за те, що хтось незадоволений за нерівномірність розподілу наявного енергоресурсу), у всьому винне *****, яке розпочало агресивну війну на знищення українців,
    і сьогодні така провокативна статистика не потрібна (вона свідомо чи підсвідомо провокує людей, які бачать, що у них світла менше, ніж в будинках, що знаходяться на лініях, які мають стратегічне значення, і які не вимикають, чир майже не вимикають),
    але у підсумку, найголовніше, це свобода, енергетика сьогодні вторинна, головне, не дати окупувати Україну людожерам,
    Путлєр не зможе реалізувати свою мрію - знищити українців, він як біологічний організм, має кінцевий строк існування, і він не побачить нашої загибелі, скільки б він у нас світла не знищив,
    фюрер московитів не переживе свого ідола Сраліна, бо той на останніх кінохроніках, восени 1952 р. виглядав здоровішим, ніж виглядає ця сифілістична істота,
    чекаємо на некролог чудовиська і розвал останньої найбільш нелюдяної імперії з усіх, що були протягом існування людства, на планеті
  • 5 копійок
    Розібрав акумулятор зі старого ноута. Там 4 блока акк. по 3 штуки в кожному з'єднані паралельно. Одному блоку гаплик. Викинув. З'єднав 2 блоки ще паралельно і зарядив. Вийшов 1 блок великої ємності з напругою 4 вольта. Потім став тестувати на розряд лямпочкою 3.5 вольта. Світила 23 години безперервно.
  • Only
    Одеса. З ранку сьогодні в мене світло було 5 годин - з 11 до 13, і ввечері з 19 до 22. Щось там ще вночі включали, напевно теж на 3 години, але зазвичай я вночі сплю.
    А найголовніше, що графіків немає, бо це не стабілізаційні відключення, тобто ти не можеш собі нічого спланувати.
    Одне радує - я сьогодні таки доробив мамі павербанк він же потужний ліхтарик з одноразок, вийшло 13200 мА, ще й підсвітив їй кнопку включення ліхтарика, щоби в повній темряві знайшла. Поміряв- підсвітка бере лише 25 мікроампер - сам би в це не повірив!
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