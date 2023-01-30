Продовжуємо працювати у графіках: у середньому світло у киян є 80% часу, - Yasno. ІНФОГРАФІКА
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У Києві ситуація з електропостачання залишається стабільною, в середньому світло у киян є 80% часу.
Про це генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо працювати у графіках. На завтра маємо такі обмеження:
- для Києва: 1012 МВт вдень, 709 МВт вночі.
- для Дніпропетровської області: 1225 МВт вдень, 1293 МВт вночі.
Продовжуємо про статистику. Про рівномірність відключень минулого тижня у Києві. Ситуація залишається стабільною та навіть щє вирівнялася. Середній час відключень складає 4 год. 50 хв / 4 год. 51 хв / 4 год. 58 хв для кожної групи. Орієнтуємося, що в середньому світло у киян є 80% часу. Колеги розподіляють доступні обсяги досить рівномірно.
Ще раз: групи розраховуються не за кількістю будинків, а за потужністю. На кожну підгрупу виділено 35-45 МВт", - розповів він.