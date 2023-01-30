Від липня минулого року візи для в’їзду в Україну отримали 12 росіян, - ДПСУ

З липня 2022 року, коли запрацював візовий режим із країною-агресоркою, візи для проїзду в Україну отримали лише 12 громадян Росії. В основному це жінки та діти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону 30 січня сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.



"За моєю інформацією, загалом з часу, коли такі зміни були внесені, 12 віз було видано громадянам Росії. Майже всі вони перетнули кордон", - зауважив він.

"Це переважно жінки, діти, люди похилого віку, які отримали цю візу і поїхали в Україну з гуманітарної причини через або возз'єднання сім'ї, або до своїх близьких, які перебувають на території України", – сказав речник ДПСУ.

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Нагадаємо, зареєстрована 11 лютого 2022 року петиція про запровадження візового режиму росіян у травні набрала 26742 голоси з 25 тисяч необхідних. Тоді президент Володимир Зеленський зазначив, що надіслав відповідного листа прем'єру Денисові Шмигалю, "з проханням опрацювати вказане питання".

Із 1 липня 2022 року почав діяти візовий режим для громадян РФ. Станом на серпень минулого року 112 росіян подали заяви на отримання української візи.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією 24 лютого 2022 року, тому на території РФ немає українських дипломатичних представництв. Через це громадяни РФ не можуть подаватися на українські візи на території країни-агресорки. Це можуть робити лише росіяни, які проживають за кордоном і мають право на тимчасове або постійне проживання там. Однак не всі ті, хто отримав візи, можуть перетнути кордон, адже остаточне рішення приймають прикордонники.

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