Одна зі співзасновниць благодійного фонду депутатки Дрогобицької міськради від "СН" Слотило внесла заставу за фігуранта справи Лозинського Кітнера, - ЗМІ

Роман Кітнер вийшов під заставу, яку, за даними ЗМІ, внесли його захисники та одна зі співзасновниць Благодійного фонду Марти Слотило.

Про це пише LVIV.MEDIA, передає Цензор.НЕТ.

"Романа Кітнера, фігуранта скандальної корупційної справи за участю ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського, минулого тижня випустили під заставу. Сума застави становила 805,2 тисяч гривень. Гроші за нього внесли, ймовірно, його захисники та одна зі співзасновниць благодійної організації "Благодійний фонд Слотило Марти Ігорівни". Про це LVIV.MEDIA повідомили декілька джерел у правоохоронних органах. Зокрема, 200 тисяч гривень вніс Михайло Яковчук, 206,2 тисяч гривень — Євген Бовкун та 399 тисяч — Ірина Кісера", - пише видання.

Видання зазначає, за інформацією, опублікованою на сайті Вищого антикорупційного суду, Яковчук Михайло Юрійович та Бовкун Євген Андрійович є захисниками Романа Кітнера у справі №991/509/23, а за даними аналітичної системи Youcontrol, Ірина Кісера є однією зі співзасновниць благодійної організації "Благодійний фонд Слотило Марти Ігорівни" разом із Мартою Слотило та Романом Соколовичем.

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"Окрім того, Ірина Кісера має власну школу іноземних мов. Судячи з фото на офіційній Facebook-сторінці школи, її відкриття відбулося 11 листопада 2022 року. На ньому були присутні начальник управління цифровізації, інформаційної політики та комунікацій Дрогобицької міської ради Зеновій Квасній. Він є членом політичної партії "Народний рух України" та у 2020 році балотувався до Львівської обласної ради 8-го скликання. Також він є зятем присутнього там Романа Курчика — брата заступника генерального директора Львівської національної опери Тараса Курчика та ексдепутата Львівської обласної ради від політичної партії "Народний рух України". Роман Курчик також є членом політичної партії "Народний рух України" та депутатом Дрогобицької міської ради", - пише видання













Журналіст LVIV.MEDIA зателефонувала до Ірини Кісери. На запитання про внесення нею застави у сумі 399 тисяч гривень за Романа Кітнера Ірина відмовилася відповідати.

На фото позначений Віталій Вовків

На фото Ірина Кісера з Романом Курчиком





На фото Ірина Кісера з Віталієм Вовківим





На фото Ірина Кісера і Зеновій Квасній

"Роман Кітнер є однією з ключових осіб у справі за участю Лозинського. Саме він, за версією Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 21 січня у Львові отримав кошти у розмірі 400 тис. дол., які відвіз у квартиру на вул. Героїв УПА. Як стало зрозуміло з відкритого засідання Вищого антикорупційного суду України та зі слів прокурора САП, гроші там отримала та розміщувала співмешканка Кітнера — Слотило. За нашими даними, цією людиною є Марта Слотило — депутатка Дрогобицької міської ради, безпартійна, фракція "Слуга народу". Також Слотило є членом постійної комісії ради з питань регулювання земельних відносин. Депутатка активно займається волонтерською діяльністю. Зокрема, вона є співзасновницею благодійної організації "Благодійний фонд Слотило Марти Ігорівни. Згідно з повідомленням про підозру НАБУ, Лозинський вимагав хабар за сприяння в укладанні договорів на закупівлі обладнання з наперед визначеними підприємствами та за завищеними цінами. Для конспірації, хабар у розмірі 400 тис. доларів Василь Лозинський попросив організатора схеми переслати у Львів", - зазначає видання.