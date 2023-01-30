Нардеп від СН Безгін пропонує Кабміну скасувати заборону на виїзд жінок-депутатів

Заборона на виїзд торкнеться і місцевих депутатів, це може змусити жінок-депутаток відмовитися від роботи в місцевих радах, щоб мати можливість відвезти дітей за кордон чи навідати їх там, – тому народний депутат Віталій Безгін пропонує зняти заборону для жінок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook народного депутата від "Слуги народу" Віталія Безгіна та матеріал Руху "Чесно".

Член профільного комітету з питань організації державної влади й місцевого самоврядування Віталій Безгін звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля через постанову Кабінету міністрів від 27 січня, яка дозволяє виїжджати представникам влади за кордон лише у відрядження і до дітей.

За словами Безгіна, у рішенні РНБО й указі президента "не йде мова про депутатів місцевих рад (крім керівних посад)", але цей пункт з'явився в рішенні Кабміну.

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На думку нардепа, "норма, яка виписує умови перетину кордону жінками-депутатами місцевих рад в рішенні КМУ виписана незрозуміло: не ясно достатньо бути жінкою, щоб виїжджати за кордон без відрядження, чи для цього має бути умова про відвідини дітей до 18 років".

"Якщо уряд вбачав відвідини, то це паралізує роботу прикордонників, враховуючи кількість депутатів місцевих рад і потребу по кожній жінці перевіряти, чи дійсно діти за кордоном. Це єдиний ефект від даної норми", – переконаний Безгін.

Як вважає Безгін, такий крок може призвести до "тенденції на складання жінками-депутатами місцевих рад мандатів та руйнації системи місцевого самоврядування в країні".

"Спрямовую звернення на Дениса Шмигаля, щоб уряд чітко виписав норму щодо жінок-депутаток місцевих рад, враховуючи наведені вище факти. Переконаний, що обмеження щодо жінок мають бути зняті, а формулювання мають бути чіткими", - написав депутат.

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Водночас Рух "Чесно" наголошує, що депутати місцевих рад не отримують заробітної плати, на відміну від народних депутатів. Вони, як правило, мають основну роботу – і їхнє основне місце праці може передбачати й закордонні відрядження.

"Тому депутати можуть опинитися перед вибором: волонтерити на громаду чи працювати", – вважають у "Чесно".

"Також ця заборона може негативно вплинути на ситуацію з жіночим лідерством у радах. Жінки-депутатки можуть відмовлятися від мандатів, щоб мати можливість в умовах війни вивезти дітей за кордон у будь-який момент", – зауважують в організації.

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