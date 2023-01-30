Посли G7 нагадали про необхідність затвердження Державної антикорупційної програми України

Посли країн "Великої сімки" нагадали Кабінету Міністрів України про необхідність схвалення Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Посли G7 вважають, що для України вкрай важливе подальше зміцнення антикорупційних інституцій шляхом затвердження та впровадження державної антикорупційної програми, що викликає довіру. Це зміцнить стійкість України під час війни та стане ще одним кроком до її європейського майбутнього", – йдеться у твіті представництва послів .

Спільна заява дипломатів пролунала після зустрічі з головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим.

Новіков розказав дипломатам про спротив, з якою зіткнулось ухвалення цієї антикорупційної програми серед деяких державних органів. Він вважає, що держава повинна затвердити антикорупційну програму до 3 лютого, коли планується саміт Україна – ЄС. Цим буде продемонстровано партнерам відсутність толерантності до корупції в Україні.

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Нагадуємо, Державна антикорупційна програма — складова Антикорупційної стратегії, яку Україна ухвалила незадовго до отримання Україною статусу кандидата в ЄС.