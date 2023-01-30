НКРЕКП оштрафувала вже 9 обленерго за відключення світла
Відповідне рішення прийнято на засіданні комісії 30 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом за останні два тижні НКРЕКП оштрафувала уже 9 обленерго. Це майже половина всіх обленерго в країні.
30 січня штраф накладено на Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.
Нагадаємо, з жовтня 2022 росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено чи зруйновано не менш ніж 50% енергетичних об'єктів. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.
Рішення НКРЕКП щодо штрафу ексміністр енергетики Олексій Оржель назвав надуманими і політично мотивованими.