НКРЕКП оштрафувала вже 9 обленерго за відключення світла

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики (НКРЕКП) оштрафувала ще 4 обленерго за "недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії".

Відповідне рішення прийнято на засіданні комісії 30 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом за останні два тижні НКРЕКП оштрафувала уже 9 обленерго. Це майже половина всіх обленерго в країні.

30 січня штраф накладено на Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.

Нагадаємо, з жовтня 2022 росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено чи зруйновано не менш ніж 50% енергетичних об'єктів. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

Рішення НКРЕКП щодо штрафу ексміністр енергетики Олексій Оржель назвав надуманими і політично мотивованими.

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