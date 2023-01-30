Мінцифри анонсувало цифровізацію військово-лікарської комісії

Команда Мінцифри разом з Міноборони, МОЗ, Мінветеранів, Мінсоцполітики розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії. Електронний документообіг скоротить черги. Автоматизація процесів знизить навантаження на поранених героїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як зауважив Федоров, кожної хвилини військові ризикують життям, захищаючи Україну. Задача держави — мінімізувати бюрократію в армії. Тому плануємо реформувати процеси військово-лікарської комісії (ВЛК).



"Поранені бійці вимушені проводити час у чергах, ходити до різних інституцій, збирати купу паперових документів. І це все для того, щоб підтвердити поранення. Потім комісія дає експертний висновок, що робити військовому після поранення: звільнятись зі служби, переводитись на іншу посаду чи повертатись до частини для продовження служби", - зауважив Федоров.

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"Наприклад, військового поранили під Бахмутом. Евакуювали до київського шпиталю на реабілітацію. Після лікування бійцю потрібно повертатися до своєї частини, щоб отримати паперове направлення на ВЛК. Потім зібрати купу документів, необхідних для проходження ВЛК, яка взагалі може бути в іншому місті. І такий "квест" треба проходити, навіть якщо військовому ампутували руку або ногу", - пояснив міністр.

Згідно з розробленим планом електронний документообіг скоротить черги, а автоматизація процесів знизить навантаження на поранених бійців.



"Це — лише невелика частина з того, що потрібно цифровізувати у військовій сфері. Наші військові гідні отримувати людяні послуги. Саме завдяки їм можемо далі працювати та цифровізувати", - підсумував міністр.