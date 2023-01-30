Жодна країна Латинської Америки не постачатиме зброю Україні, - президент Аргентини Фернандес

Країни Латинської Америки відмовилися постачати озброєння Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA, про це президент Аргентини Альберто Фернандес сказав на спільній пресконференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем

"Аргентина та Латинська Америка не думають про відправку зброї ані в Україну, ані в якусь іншу зону бойових дій", — сказав Фернандес.

Президент Аргентини заявив, що засуджує російську агресію проти України, і під час розмови із німецьким канцлером "поділився своїми ідеями щодо того, як можна припинити війну".

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Нагадаємо, дати Україні зброю радянського виробництва також відмовився президент Колумбії Густаво Петро, до якого зверталися США. Газета Folha de S.Paulo повідомляла, що передати боєкомплекти до німецьких танків Leopard відмовилася й Бразилія.