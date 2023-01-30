Жодна країна Латинської Америки не постачатиме зброю Україні, - президент Аргентини Фернандес
22 875114
Країни Латинської Америки відмовилися постачати озброєння Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA, про це президент Аргентини Альберто Фернандес сказав на спільній пресконференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем
"Аргентина та Латинська Америка не думають про відправку зброї ані в Україну, ані в якусь іншу зону бойових дій", — сказав Фернандес.
Президент Аргентини заявив, що засуджує російську агресію проти України, і під час розмови із німецьким канцлером "поділився своїми ідеями щодо того, як можна припинити війну".
Нагадаємо, дати Україні зброю радянського виробництва також відмовився президент Колумбії Густаво Петро, до якого зверталися США. Газета Folha de S.Paulo повідомляла, що передати боєкомплекти до німецьких танків Leopard відмовилася й Бразилія.