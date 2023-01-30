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МОК відкинув критику України щодо допуску росіян до Олімпіади

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МОК відкинув критику України щодо допуску росіян до Олімпіади
Міжнародний олімпійський комітет відкинув критику українських чиновників, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як МОК заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Про це йдеться у заяві МОК для "Reuters", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Радник президента України Михайло Подоляк на вихідних заявив, що МОК пропагує "насильство, масові вбивства, руйнування", а в понеділок заявив, що присутність Росії на Іграх означатиме надання країні "платформи для просування геноциду".

Міжнародний олімпійський комітет заявив: "МОК найрішучішим чином відкидає цю та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть служити основою для будь-якої конструктивної дискусії".

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У понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернув увагу на те, що багато російських олімпійців мають зв'язки з військовими, в тому числі виступаючи за спортивні клуби, пов'язані з Міністерством оборони РФ.

"Армія, яка чинить звірства, вбиває, ґвалтує, мародерствує. Ось кого неосвічений МОК хоче виставити під білим прапором, дозволивши змагатися", – написав Кулеба у Твіттері.

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    Україна має співпрацювати з Польщєї щодо формування коаліції держав на висунуння ультіматуму МОК.
    з вбивцями і гвалтівниками наввипередки не бігають.
  • Саша Пончик
    ху.лятина прислала ходока с чемоданом капусты. Продажные твари как ООН и красный трест.
  • MrStepanovM
    Єдиний конструктив який можна тут обговорювати це строк на який кацапам треба заборонити участь у світових змаганнях
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