Готові розглянути запити України на винищувачі F-16, - прем’єр-міністр Нідерландів Рютте

Нідерланди готові розглянути запит України на постачання винищувачів F-16, але поки такого запиту не надходило.

Про це заявив прем'єр-міністр Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Гаазі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Постачання зараз немає, запитів теж немає", - заявив Рютте.

Водночас він наголосив, що немає жодних табу на підтримку України для перемоги у війні з Росією.

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"Але це дійсно був би дуже великий наступний крок, якщо до цього дійде", - сказав Рютте про постачання винищувачів.