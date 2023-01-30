Готові розглянути запити України на винищувачі F-16, - прем’єр-міністр Нідерландів Рютте
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Нідерланди готові розглянути запит України на постачання винищувачів F-16, але поки такого запиту не надходило.
Про це заявив прем'єр-міністр Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Гаазі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Постачання зараз немає, запитів теж немає", - заявив Рютте.
Водночас він наголосив, що немає жодних табу на підтримку України для перемоги у війні з Росією.
"Але це дійсно був би дуже великий наступний крок, якщо до цього дійде", - сказав Рютте про постачання винищувачів.