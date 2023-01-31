Україна може отримати танки Leopard-2 від Норвегії наприкінці березня

Норвегія планує надати України танки Leopard-2 наприкінці березня.

Про це заявив голова Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Грам наголосив, що Норвегія хоче відправити Україні танки якнайшвидше.

При цьому Норвегія зараз має 36 танків Leopard-2, але точна кількість техніки, яку планується передати нашій країні, все ще невідома.

"Ми ще не визначилися з кількістю", - розповів міністр.

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