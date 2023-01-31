Новини • Допомога Україні

Україна може отримати танки Leopard-2 від Норвегії наприкінці березня

2 48715
Україна може отримати танки Leopard-2 від Норвегії наприкінці березня
Норвегія планує надати України танки Leopard-2 наприкінці березня.

Про це заявив голова Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Грам наголосив, що Норвегія хоче відправити Україні танки якнайшвидше.

При цьому Норвегія зараз має 36 танків Leopard-2, але точна кількість техніки, яку планується передати нашій країні, все ще невідома.

"Ми ще не визначилися з кількістю", - розповів міністр.

Також читайте: Норвегія планує надати Україні до 8 танків Leopard 2, - ЗМІ

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Скажу більше. Велике крадівництво ніхто не відміняв.
  • 5 копійок
    Суцільні обіцянки, а танки десь там, за обрієм.
  • Victor Litarchuk
    В рамках найбільшої в своїй історії військово-експортної угоди Південна Корея погодилася продати Польщі ще в липні 2022 близько 1 000 танків К2, а також 648 самохідних гаубиць і 48 винищувачів ФА-50.
    Польща може купувати танки тисячами, а Україна може тільки гордитися своїми казнокрадами.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини