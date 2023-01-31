Україна може отримати танки Leopard-2 від Норвегії наприкінці березня
2 48715
Норвегія планує надати України танки Leopard-2 наприкінці березня.
Про це заявив голова Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Грам наголосив, що Норвегія хоче відправити Україні танки якнайшвидше.
При цьому Норвегія зараз має 36 танків Leopard-2, але точна кількість техніки, яку планується передати нашій країні, все ще невідома.
"Ми ще не визначилися з кількістю", - розповів міністр.