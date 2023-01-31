Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Думаю, вона його почала, - Зеленський

Україна робитиме усе необхідне, щоб наміри Росії перейти до нового етапу наступу з метою реваншу зазнали невдачі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Я думаю, що Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Думаю, вона його почала. І я думаю, що їм не вдасться забезпечити своє суспільство якимось переконливим позитивним результатом у наступі. Я впевнений у нашій армії. Ми будемо їх усіх потроху зупиняти, розбивати й готувати свій великий контрнаступ", – наголосив Зеленський.

Як зазначив президент, спроби Росії досягти успіху в цій війні не припиняються, зокрема на Донецькому напрямку. "Щодня в них або нові групи кадрових військових, або ми бачимо збільшення кількості "вагнерівців". Усю цю інформацію наші військові обробляли. І запит до партнерів щодо посилення нашої армії ґрунтувався саме на цій інформації", – розповів він.

Зеленський відзначив позитивні результати нещодавньої зустрічі у форматі "Рамштайн", але наголосив на важливості того, щоб відповідні рішення були вчасними. "Тому що іноді хороші рішення, коли уповільнюються, в результаті стають слабкими", – пояснив він.

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За словами президента України, тривають переговори щодо формування танкової коаліції, але через величезну кількість наявних викликів часу на довгі роздуми немає.

"Нам потрібні рішення. Ми хотіли б залучити якомога більше країн до танкової коаліції, щоб мати успіхи на полі бою. Втім, це справді доволі складне питання, бо іноді ситуація залежить не від одного рішення, а від кількох. Деякі країни можуть забезпечити підготовку, деякі можуть дати боєприпаси. Нам треба працювати разом", – пояснив Зеленський.