Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Думаю, вона його почала, - Зеленський
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Я думаю, що Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Думаю, вона його почала. І я думаю, що їм не вдасться забезпечити своє суспільство якимось переконливим позитивним результатом у наступі. Я впевнений у нашій армії. Ми будемо їх усіх потроху зупиняти, розбивати й готувати свій великий контрнаступ", – наголосив Зеленський.
Як зазначив президент, спроби Росії досягти успіху в цій війні не припиняються, зокрема на Донецькому напрямку. "Щодня в них або нові групи кадрових військових, або ми бачимо збільшення кількості "вагнерівців". Усю цю інформацію наші військові обробляли. І запит до партнерів щодо посилення нашої армії ґрунтувався саме на цій інформації", – розповів він.
Зеленський відзначив позитивні результати нещодавньої зустрічі у форматі "Рамштайн", але наголосив на важливості того, щоб відповідні рішення були вчасними. "Тому що іноді хороші рішення, коли уповільнюються, в результаті стають слабкими", – пояснив він.
За словами президента України, тривають переговори щодо формування танкової коаліції, але через величезну кількість наявних викликів часу на довгі роздуми немає.
"Нам потрібні рішення. Ми хотіли б залучити якомога більше країн до танкової коаліції, щоб мати успіхи на полі бою. Втім, це справді доволі складне питання, бо іноді ситуація залежить не від одного рішення, а від кількох. Деякі країни можуть забезпечити підготовку, деякі можуть дати боєприпаси. Нам треба працювати разом", – пояснив Зеленський.