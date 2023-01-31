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Бундесвер шукає резервістів, щоб навчати українських військових на БМП Marder, - Spiegel

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Бундесвер шукає резервістів, щоб навчати українських військових на БМП Marder, - Spiegel
За інформацією Spiegel, збройні сили Німеччини шукають близько півсотні резервістів, які будуть навчати українських військових керувати БМП Marder.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, федеральна земля Бранденбург опублікувала запит оперативного командування до об’єднання резервістів. Там йдеться про пошук військовослужбовців, які володіють українською або російською мовами, а також служили або досі служать на бойовій машині піхоти Marder.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
  • три - пятнадцать
    це слушне зауваження - ну куда, в сраку, танкам без доріг?
  • три - пятнадцать
    iм би руки з ціцьками поміняти - бубіну руку на ермаковську ціцькy, а ермаковську на бубіну - і точніше і органічнєє..
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