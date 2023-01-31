Парламент Канади рекомендував уряду визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Нижня палата парламенту Канади одностайно підтримала постанову про направлення уряду пропозиції стосовно офіційного визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зважаючи на інформацію про порушення підтримуваною росією групою "Вагнер" прав людини та напади на цивільних в Україні, а також в інших частинах світу, Палата громад закликає уряд негайно визнати групу Вагнера терористичною організацією", - йдеться у тексті постанови.

Зауважимо, що у Канаді рішення про внесення певних організацій до переліку терористичних належить до повноважень уряду, тож ця постанова є рекомендаційною, а не обов’язковою до виконання.

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Нагадаємо: минулого тижня Державний департамент і Міністерство фінансів США оголосили російську ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією.