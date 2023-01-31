Кірбі про рішення Байдена не передавати Києву F-16: Намагаємося спрогнозувати засоби, потрібні Україні навесні

В Білому домі захистили рішення президента США Джо Байдена не відправляти винищувачі F-16 в Україну.

Це рішення прокоментував координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Кірбі пояснює це тим, що Україна нині отримує велику кількість військової допомоги, яка буде відправлена найближчими тижнями і місяцями. Ця допомога має допомогти ЗСУ взимку і навесні.

"Рішення про танки - і це було не лише рішення США, але й німців, а до цього британців - насправді було зроблене для допомоги Україні випередити бойові дії, які, як ми думаємо, всі побачать навесні. Отже, це був один з тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати засоби, які будуть потрібні Україні, коли погода покращиться - і ми можемо очікувати, що тоді росіяни спробують перейти в наступ", - заявив він.

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