Ізраїль і США не дадуть Ірану виготовити ядерну зброю, - Нетаньяху

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна спільно зі Сполученими Штатами зробить усе, щоби Іран не зміг отримати ядерної зброї та засобів її доставки.

Про це він заявив у понеділок під час спільної пресконференції з держсекретарем США в Єрусалимі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша політика та моя політика полягає в тому, щоби зробити все можливе, аби перешкодити Ірану придбати ядерну зброю та засоби її доставки. Це залишається без змін. Але очевидно, той факт, що ми і США працюємо разом, також є важливим для цієї спільної мети",- наголосив глава ізраїльського уряду.

Він назвав "дуже хорошою" дискусію з держсекретарем США Ентоні Блінкеном "щодо формування спільної політики" аби запобігти небезпеці.

Нетаньяху також підкреслив, що світ став свідком варварства режиму в Тегерані, в тому числі стосовно власного народу, а також "експорту агресії" Іраном за межі своїх кордонів і регіону Близького Сходу. Тому, на переконання ізраїльського прем’єра, "існує спільний консенсус, що цей режим не повинен отримати ядерної зброї".

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