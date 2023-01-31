Ізраїль і США не дадуть Ірану виготовити ядерну зброю, - Нетаньяху
Про це він заявив у понеділок під час спільної пресконференції з держсекретарем США в Єрусалимі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наша політика та моя політика полягає в тому, щоби зробити все можливе, аби перешкодити Ірану придбати ядерну зброю та засоби її доставки. Це залишається без змін. Але очевидно, той факт, що ми і США працюємо разом, також є важливим для цієї спільної мети",- наголосив глава ізраїльського уряду.
Він назвав "дуже хорошою" дискусію з держсекретарем США Ентоні Блінкеном "щодо формування спільної політики" аби запобігти небезпеці.
Нетаньяху також підкреслив, що світ став свідком варварства режиму в Тегерані, в тому числі стосовно власного народу, а також "експорту агресії" Іраном за межі своїх кордонів і регіону Близького Сходу. Тому, на переконання ізраїльського прем’єра, "існує спільний консенсус, що цей режим не повинен отримати ядерної зброї".