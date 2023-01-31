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Росія створює умови для початку наступу у найближчі місяці, - ISW

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Росія створює умови для початку наступу у найближчі місяці, - ISW
Росія створює умови для початку наступальних дій у найближчі місяці. Ймовірно, цей сценарій буде розгорнуто в Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики навели заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга від 30 січня про те, що немає жодних ознак того, що Москва готується до мирних переговорів, і що все вказує на протилежне.

У звіті зазначається, що, за його словами, Росія може мобілізувати до 200 тисяч військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва і партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея.

Фахівці також нагадали слова голови Ради резервістів Збройних сил України Івана Тимочка, який поінформував, що окупанти посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу.

"Заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз ISW про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Окрім цього, як стверджують аналітики, російські військові блогери продовжили говорити, що створюються умови для наступу РФ, і Москва задіяла "ще не всі резерви".

Також читайте: Путін не змінив планів, росіяни готуються до подальшої війни, - Столтенберг

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Топ коментарі

  • Alex Dev 0616d21e
    Скоро рік мине, а на расії не зруйноване жодне військове виробництво, то чому б не нарощувати виробництво та не воювати, коли на росії "тиш да гладь, да божа благодать".
    МО шо собі думає, як кацапію руйнувати збирається? Де бавовна на стратегічних об'єктах підарасії?
  • vadyan
    Які найближчі місяці? Вони вже почали його, на Вугледар давлять. Більш масований треба чекати за тиждень-два. По-перше, про це прямо каже Тарас Березовець, який весь цей час там на Донбасі, також він каже, що чвк зеків вже прибрали кілька днів тому і прислали десантуру із технікою... По-друге, збочений карлик дав наказ захопити Донецьку область до 24 лютого, щоб на річницю закрити так звану сво, то ж кацапи зі шкіри будуть лізти, щоб здобути максимальний результат. По-третє, орки не будуть чекати на західні поставки важкої техніки, а попруть зараз поскоріше, і попруть ва-банк...
  • Voc Vox
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