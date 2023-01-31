Росія створює умови для початку наступу у найближчі місяці, - ISW

Росія створює умови для початку наступальних дій у найближчі місяці. Ймовірно, цей сценарій буде розгорнуто в Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики навели заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга від 30 січня про те, що немає жодних ознак того, що Москва готується до мирних переговорів, і що все вказує на протилежне.

У звіті зазначається, що, за його словами, Росія може мобілізувати до 200 тисяч військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва і партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея.

Фахівці також нагадали слова голови Ради резервістів Збройних сил України Івана Тимочка, який поінформував, що окупанти посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу.

"Заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз ISW про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Окрім цього, як стверджують аналітики, російські військові блогери продовжили говорити, що створюються умови для наступу РФ, і Москва задіяла "ще не всі резерви".

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