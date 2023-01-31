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У двох пологових будинках Луганська розгорнули "польовий шпиталь" для поранених окупантів, - Генштаб

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У двох пологових будинках Луганська розгорнули "польовий шпиталь" для поранених окупантів, - Генштаб
Противник продовжує зазнавати великих втрат та почав використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, у місті Луганськ, на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні, окупанти розгорнули "польовий шпиталь", де лікують російських військовослужбовців.

"У зв’язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів", - йдеться у повідомленні.

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