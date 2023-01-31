Ексглава Пентагону Еспер закликав негайно надати Україні винищувачі та ракети ATACMS

Сполучені Штати мають терміново передати Україні сучасні винищувачі, а також високоточні ракети великого радіуса дії. Це посприяє українському контрнаступу.

Про це заявив колишній міністр оборони США Марк Еспер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми повинні були затвердити надання їм літаків, це надало б їм перевагу. Якщо вони збираються вступати в загальновійськовий бій, потрібно мати не тільки вогонь прямим наведенням, але й вогонь з повітря", - сказав Еспер.

Він також висловив рішучу підтримку забезпеченню України високоточними ракетами великого радіуса дії.

"Ми повинні відправити їм ATACMS, тому що так українці могли б дістатися вглиб східної України, вглиб Криму, щоб знищити пускові майданчики "шахідів", вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми, що завгодно. Треба мати точну зброю на великі відстані", - зазначив ексвисокопосадовець.

Колишній глава Пентагону Марк Еспер переконаний, що військова допомога Україні не призведе до ескалації, як про це кажуть росіяни. Він закликає Білий дім сміливіше, швидше і в більших кількостях ухвалювати рішення щодо військової допомоги Україні. Американську політику стримування щодо Росії він вважає надто слабкою.

"Ми не можемо дозволити росіянам впливати на наші рішення, брязкати зброєю і стримувати самих себе. Бо ми вже відстаємо. Дивіться, ми не надавали їм справді надійної системи ППО, аж допоки не почали знищувати українські міста "Шахедами", "Іскандерами" і іншим. Тож ми відстаємо", - наголосив він.

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Ексміністр додав, що "замість того, аби реагувати на загрозу російського наступу, я б волів бачити, що українці перейдуть у наступ вже зараз, поки росіяни все ще намагаються навчити, спорядити та організувати своїх військових, розбити їх і виштовхнути з української території".

Макр Еспер вважає, що для успіху Україна мала б отримати танки ще восени. Він закликає Білий дім та союзників бути проактивними і не зволікати із рішеннями щодо ракет ATACMS та літаків-винищувачів.